Ряд переулков в центре Москвы будут кратковременно перекрывать 18 мая из-за съемок

Отмечается, что 1-й Зачатьевский пер., Коробейников пер. и Хилков пер. перекроют от пересечения с ул. Остоженка до пересечения с Пречистенской набережной; Пожарский пер. — от пересечения с ул. Остоженка до пересечения с Курсовым пер.; Курсовой пер. — от ересечения с Соймоновским пер. до пересечения с 1-м Зачатьевским пер.