Ряд переулков в центре Москвы будут кратковременно перекрывать 18 мая из-за съемок

«18 мая в зависимости от времени Пожарский пер., Курсовой пер., 1-й Зачатьевский пер., Коробейников пер. и Хилков пер. будут закрыты для проезда (не более трех минут). Это связано с проведением съемок рекламного ролика», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 1-й Зачатьевский пер., Коробейников пер. и Хилков пер. перекроют от пересечения с ул. Остоженка до пересечения с Пречистенской набережной; Пожарский пер. — от пересечения с ул. Остоженка до пересечения с Курсовым пер.; Курсовой пер. — от ересечения с Соймоновским пер. до пересечения с 1-м Зачатьевским пер.