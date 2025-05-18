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Ряд переулков в центре Москвы будут кратковременно перекрывать 18 мая из-за съемок

В центре Москвы 18 мая будут кратковременно перекрывать ряд переулков, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: AP 2024

«18 мая в зависимости от времени Пожарский пер., Курсовой пер., 1-й Зачатьевский пер., Коробейников пер. и Хилков пер. будут закрыты для проезда (не более трех минут). Это связано с проведением съемок рекламного ролика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1-й Зачатьевский пер., Коробейников пер. и Хилков пер. перекроют от пересечения с ул. Остоженка до пересечения с Пречистенской набережной; Пожарский пер. — от пересечения с ул. Остоженка до пересечения с Курсовым пер.; Курсовой пер. — от ересечения с Соймоновским пер. до пересечения с 1-м Зачатьевским пер.