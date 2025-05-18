Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 18 мая 2025:
1. На один день приходит лето: В воскресный день жителей Молдовы ждёт +20 градусов тепла, но скоро дожди и грозы — точный прогноз синоптиков.
2. Страшная авария в Молдове: Погибла женщина, еще двое человек оказались в больнице.
3. Режим ПАС знает, как фальсифицировать выборы не только в Молдове, но и в Румынии: Для подвоза избирателей с румынским гражданством в Кишинев задействовали школьные микроавтобусы.
4. Впервые в Молдове: Суд отменил незаконный штраф полиции, наложенный на активистку Блока «Победа» за надуманное «электоральное правонарушение».
5. Находят серую, бесперспективную, но крайне амбициозную фигуру и продвигают её наверх: «Будучи крайне посредственной, президент Молдовы Майя Санду нуждается в хозяине. А раз Москве она не нужна — она идёт в Брюссель» — румынский политолог.
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