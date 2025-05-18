Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 18 мая 2025: На один день в Молдову приходит лето — нас ждут +20 градусов; режим ПАС фальсифицирует выборы не только в Молдове, но и в Румынии; в Молдове суд впе

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 18 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 18 мая 2025:

1. На один день приходит лето: В воскресный день жителей Молдовы ждёт +20 градусов тепла, но скоро дожди и грозы — точный прогноз синоптиков.

2. Страшная авария в Молдове: Погибла женщина, еще двое человек оказались в больнице.

3. Режим ПАС знает, как фальсифицировать выборы не только в Молдове, но и в Румынии: Для подвоза избирателей с румынским гражданством в Кишинев задействовали школьные микроавтобусы.

4. Впервые в Молдове: Суд отменил незаконный штраф полиции, наложенный на активистку Блока «Победа» за надуманное «электоральное правонарушение».

5. Находят серую, бесперспективную, но крайне амбициозную фигуру и продвигают её наверх: «Будучи крайне посредственной, президент Молдовы Майя Санду нуждается в хозяине. А раз Москве она не нужна — она идёт в Брюссель» — румынский политолог.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове сегодня дешевле питаться мясом, чем фруктами, черешня по цене, как два кило свинины: Центральный рынок Кишинева становится местом для богатых — что почем.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы и узнал, что почем (далее…).

Что надо знать тем жителям Молдовы, кто хранит средства в евро: Как самому проверить подлинность банкнот.

Число поддельных евро растет с каждым днем (далее…).

Вовремя предать свои принципы — это для властей Молдовы умение предвидеть: И президент Беларуси Лукашенко уже не совсем диктатор, и страна у него — почти демократическая.

Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля признался, что «авторитарная» Беларусь стала одним из экспортных хабов для молдавской продукции (далее…).