Politico: В Румынии готовился вооруженный переворот с участием наемников

После аннулирования результатов первого тура Конституционным судом, Джорджеску собрал сторонников, включая лидера группы наемников Хорациу Потра, на конной базе под Бухарестом. Следствие полагает, что Потра планировал организовать массовые беспорядки по сценарию штурма Капитолия в США, чтобы захватить власть. Детали встречи неизвестны, однако владелец конной базы сообщил прокурорам, что сторонники Джорджеску выглядели «напряженными и обеспокоенными», сообщает Politico со ссылкой на материалы следствия.