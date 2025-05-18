Politico: В Румынии готовился вооруженный переворот с участием наемников

В Румынии раскрыли заговор с целью организации вооруженного переворота, в котором участвовали наемники и сторонники Кэлина Джорджеску, кандидата в президенты, победившего в первом туре выборов.
После аннулирования результатов первого тура Конституционным судом, Джорджеску собрал сторонников, включая лидера группы наемников Хорациу Потра, на конной базе под Бухарестом. Следствие полагает, что Потра планировал организовать массовые беспорядки по сценарию штурма Капитолия в США, чтобы захватить власть. Детали встречи неизвестны, однако владелец конной базы сообщил прокурорам, что сторонники Джорджеску выглядели «напряженными и обеспокоенными», сообщает Politico со ссылкой на материалы следствия.
В первом туре выборов на пост главы Румынии одержал победу глава националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион — политик смог набрать 40,96 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Постоянной избирательной администрации.
4 мая стало известно, что лидер националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симион лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии согласно данным экзитполов, опубликованным после закрытия избирательных участков.