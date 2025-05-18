Стала известна программа празднования Дня города в Перми

События 12 июня начнутся в 11:00 с церемонии открытия плит на аллее Доблести и Славы. С 12.00 на площади перед Театром-Театром будет проходить концертная программа, ее основным блоком станет фестиваль «Блогеры России». Ожидаются автограф-сессии, мастер-классы и флешмоб. Программу продолжат краевая филармония и показательные выступления Российского союза боевых искусств.