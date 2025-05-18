Стала известна программа празднования Дня города в Перми

Оргкомитет по подготовке ко Дню города и Дню России в Перми определился с программой предстоящего праздника. Определены также основные площадки — это вполне ожидаемо будут эспланада и набережная.
Традиционно День города начнут праздновать заранее. 11 июня в 23:00 в сквере у памятника Татищеву состоится вручение символических медалей и «ключа от города». Для гостей будут приготовлены интерактивные мероприятия.
События 12 июня начнутся в 11:00 с церемонии открытия плит на аллее Доблести и Славы. С 12.00 на площади перед Театром-Театром будет проходить концертная программа, ее основным блоком станет фестиваль «Блогеры России». Ожидаются автограф-сессии, мастер-классы и флешмоб. Программу продолжат краевая филармония и показательные выступления Российского союза боевых искусств.
Программа на набережной Камы пройдет с 12:00 до 18:00. В ДК Солдатова вручат премии главы города Перми. Завершит программу салют. Его опять будут запускать с пляжа на правом берегу.