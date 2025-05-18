В МВД объяснили, когда можно не расписываться в паспорте

— Понятие «подпись» на законодательном уровне не закреплено. Но, как правило, под подписью понимается собственноручно написанные фамилия, имя и отчество лица и (или) параф — росчерк, сокращенная подпись в виде уникальной совокупности символов, написанных от руки, с применением определенных оформительных приемов, обычно проставляемый на документах с указанием имени лица, его поставившего, — разъяснили в Telegram-канале «Миграционный пост».