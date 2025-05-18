В МВД объяснили, когда можно не расписываться в паспорте

В случае, если гражданин не в состоянии расписаться, в паспорте можно поставить прочерк вместо подписи. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции МВД России.
В ведомстве пояснили, что изменение подписи, независимо от его причины, не требует оформления нового паспорта.
— Понятие «подпись» на законодательном уровне не закреплено. Но, как правило, под подписью понимается собственноручно написанные фамилия, имя и отчество лица и (или) параф — росчерк, сокращенная подпись в виде уникальной совокупности символов, написанных от руки, с применением определенных оформительных приемов, обычно проставляемый на документах с указанием имени лица, его поставившего, — разъяснили в Telegram-канале «Миграционный пост».
17 мая президент России Владимир Путин упростил процесс получения гражданства РФ жителям Южной Осетии и Абхазии: теперь претендентам на гражданство не нужно будет соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории.
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