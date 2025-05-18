В Башкирии полицейские задержали мужчин, которые занимались незаконной ловлей рыбы

При проверке багажника авто стражи порядка наткнулись на настоящую «рыбную ловушку»: резиновая лодка, четыре раколовки и улов, состоящий из различных пород рыбы. В общей сложности в их арсенале оказалось 164 рыбы и 11 раков. Весь этот улов был добыт без каких-либо разрешительных документов.