В Башкирии полицейские задержали мужчин, которые занимались незаконной ловлей рыбы

В Туймазинском районе в рамках профилактической операции «Нерест» сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчин, занимающихся незаконной ловлей рыбы в период, когда это строго запрещено.
По информации пресс-службы МВД региона, в селе Исмайлово полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 38-летний местный житель. Вместе с ним в салоне находился пассажир, и, как выяснили инспекторы, два товарища были на рыбалке.
При проверке багажника авто стражи порядка наткнулись на настоящую «рыбную ловушку»: резиновая лодка, четыре раколовки и улов, состоящий из различных пород рыбы. В общей сложности в их арсенале оказалось 164 рыбы и 11 раков. Весь этот улов был добыт без каких-либо разрешительных документов.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Мужчины были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а орудия лова и незаконно добытая рыба были изъяты.
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