С хабаровской школы взыскали 270 тысяч рублей за травлю девочки

Суд Хабаровского района удовлетворил иск матери, чья дочь с 2021 года подвергалась буллингу в школе, обязав образовательное учреждение выплатить 270 600 рублей компенсации. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Мать школьницы, действуя в своих интересах и интересах дочери, обратилась в суд с иском против школы в одном из населённых пунктов Хабаровского района. Она рассказала, что её дочь с 2021 года сталкивалась с издевательствами, унижениями и физическим насилием со стороны одноклассников. Ученики воровали и портили вещи девочки, что привело к проблемам с её здоровьем и психологическим состоянием. Сама женщина также испытывала стресс из-за ситуации, что ухудшило её самочувствие.
В суде истец требовала компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей за страдания дочери, 150 000 рублей за собственный вред и возмещение госпошлины. Представитель школы возражал против иска, но суд, изучив материалы дела, показания свидетелей и заключение прокурора, признал вину образовательного учреждения. Установлено, что буллинг происходил из-за отсутствия должного контроля со стороны педагогов, которые не пресекли конфликт.
Суд отметил, что систематическое насилие длилось несколько лет, вызвав у девочки страх перед школой, стресс и утрату доверия к окружающим. Учитывая длительность и тяжесть психологического вреда, суд постановил взыскать 200 000 рублей за страдания ребёнка, 70 000 рублей за вред матери и 600 рублей судебных расходов. Решение уже обжаловано сторонами в апелляционном порядке.