С хабаровской школы взыскали 270 тысяч рублей за травлю девочки

Мать школьницы, действуя в своих интересах и интересах дочери, обратилась в суд с иском против школы в одном из населённых пунктов Хабаровского района. Она рассказала, что её дочь с 2021 года сталкивалась с издевательствами, унижениями и физическим насилием со стороны одноклассников. Ученики воровали и портили вещи девочки, что привело к проблемам с её здоровьем и психологическим состоянием. Сама женщина также испытывала стресс из-за ситуации, что ухудшило её самочувствие.