Голикова оценила идею переноса маткапитала с первого ребенка на второго

Перенос основной суммы маткапитала с первого ребенка на второго — это сложный процесс, который требует тщательной оценки, заявила Голикова.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала оценку маткапитала, назвав сложным вопрос о перераспределении основной суммы материнского капитала с первого ребенка на второго или третьего. Об этом она сообщила в интервью журналистам, подчеркнув, что данная сфера является «крайне чувствительной».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКакие выплаты и льготы для семей предусмотрены в 2025 году. Список.
«Понятно, что материнский капитал — это одна из ключевых мер поддержки. Но как ее модернизировать и как ее переструктурировать — это вопросы на будущее. Часто говорят по поводу того, что нужно снова перекинуть основную сумму маткапитала с первого ребенка на второго или третьего. Это сложный вопрос. Оценивать нужно аккуратно, сфера крайне чувствительная», — рассказала она в интервью ТАСС.
Голикова напомнила, что изначально, когда вводился материнский капитал, власти страны придерживались одной цели — замотивировать россиян заводить детей в принципе, то есть, приближать рождение первого ребенка в семье. И тогда удалось замедлить темпы снижения рождаемости, подчеркнула она.
Вице-премьер также напомнила, что в январе 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по направлению «Семья» до 1 декабря проработать вопрос об увеличении размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. По словам Голиковой, любые изменения в программе должны обсуждаться с учетом их влияния на рождаемость и потребности российских семей. Маткапитал в России увеличился почти до одного миллиона с 2007 года.