Голикова оценила идею переноса маткапитала с первого ребенка на второго

«Понятно, что материнский капитал — это одна из ключевых мер поддержки. Но как ее модернизировать и как ее переструктурировать — это вопросы на будущее. Часто говорят по поводу того, что нужно снова перекинуть основную сумму маткапитала с первого ребенка на второго или третьего. Это сложный вопрос. Оценивать нужно аккуратно, сфера крайне чувствительная», — рассказала она в интервью ТАСС.