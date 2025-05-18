Дом, где рос новый папа Римский, выставили на аукцион по завышенной цене

Несмотря на то, что Лев XIV стал кардиналом лишь два года назад, он долгое время занимал административные посты и считался эффективным управленцем. В последние годы он был близок к папе Франциску. Некоторые эксперты предполагают, что Прево мог быть ставленником Дональда Трампа, но подтверждений этому нет.