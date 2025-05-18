Дом, где рос новый папа Римский, выставили на аукцион по завышенной цене

Коттедж, в котором провел детство новый папа римский Лев XIV (Роберт Фрэнсис Прево), продают на аукционе. После избрания Прево понтификом цена дома выросла: теперь стартовая стоимость составляет 250 тысяч долларов — в январе его оценивали в $219 тысяч.
В объявлении о продаже подчеркивается историческая ценность объекта: «Это не просто очаровательный дом с тремя спальнями и тремя ванными, а резиденция, где вырос первый в истории американец, ставший папой римским».
Избрание Прево стало сюрпризом для многих. Как заявил богослов Александр Дворкин, новый папа был «темной лошадкой»: «Его имя не фигурировало среди вероятных кандидатов. Это неожиданная фигура».
Дворкин также напомнил, что Прево ранее оказался вовлечен в скандал, связанный с педофилией в церкви: он разрешил осужденному священнику жить рядом со школой.
Несмотря на то, что Лев XIV стал кардиналом лишь два года назад, он долгое время занимал административные посты и считался эффективным управленцем. В последние годы он был близок к папе Франциску. Некоторые эксперты предполагают, что Прево мог быть ставленником Дональда Трампа, но подтверждений этому нет.
Новому папе 69 лет. Он родился в Чикаго, имеет французские, итальянские и испанские корни. До избрания он более 10 лет был миссионером в Перу, возглавлял орден августинцев в Риме, а затем вернулся в Латинскую Америку.
Теперь дом, где прошли его ранние годы, может стать исторической достопримечательностью — если покупатель решит не сносить его, а сохранить как память о необычном папском наследии.