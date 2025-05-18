Летние ограничения на движение большегрузов вводятся в Волгоградской области

В Волгоградской области на летний период в соответствии с постановлением региональной администрации вводятся ограничения на проезд большегрузных транспортных средств по региональным и межмуниципальным дорогам.
Ограничения начинают действовать с 20 мая и продлятся по 31 августа 2025 года. Как и в предыдущие годы, они будут применяться в период с 10.00 до 22.00 при температуре воздуха выше 32.
Как пояснили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, вводимые меры нацелены на поддержание в надлежащем состоянии региональных и межмуниципальных трасс, предотвращение их повреждений и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
За соблюдением ограничений будет осуществляться контроль.
Отметим, Волгоградская область — важный транспортный узел федерального значения. Согласно задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, для обеспечения устойчивого социально-экономического роста региона, а также для улучшения пропускной способности транспортных потоков, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры уделяется особое внимание.
К слову, с 2014 по 2024 год в Волгоградской области построили и реконструировали около 4800 км дорог, еще 373 км планируется отремонтировать в текущем году. За этот же период в регионе было построено 30 путепроводов и мостов.