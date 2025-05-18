В ДТП на омских дорогах погибли лось и лосиха

За два дня на омских дорогах в ДТП погибли лось и лосиха. У диких животных начался период миграции, и специалисты призывают автолюбителей соблюдать на загородных дорогах определенные правила.
Как сообщили в Управлении по охране животного мира Омской области, 12 мая на 399 км трассы Тюмень—Омск в Крутинском районе в ДТП погибла лосиха. На следующий день на дороге Омск—районный поселок Муромцево автомобиль сбил лося-самца. Трупы животных специалисты передали на утилизацию.
Лось — крупное животное, и столкновение с ним опасно не только для него, но и для людей. Чтобы избежать потерь в животном мире, ущерба транспортым средствам и возможных человеческих жертв, специалисты просят автомобилистов соблюдать несложные правила:
— Снижайте скорость в сумерки и ночью — это время повышенной активности животных. — Внимательно следите за обочинами. Увидели одно животное? За ним могут идти другие — будьте готовы к этому. — По возможности используйте дальний свет, он поможет заранее заметить отблеск глаз зверей. — Не сворачивайте резко при внезапном появлении животного. Такой маневр опаснее самого столкновения — плавно тормозите.
Также автомобилистов попросили сообщать обо всех раненых животных в Управление по охране животного мира или в экстренные службы. Такой звонок может спасти им жизнь.