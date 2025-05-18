В ДТП на омских дорогах погибли лось и лосиха

— Снижайте скорость в сумерки и ночью — это время повышенной активности животных. — Внимательно следите за обочинами. Увидели одно животное? За ним могут идти другие — будьте готовы к этому. — По возможности используйте дальний свет, он поможет заранее заметить отблеск глаз зверей. — Не сворачивайте резко при внезапном появлении животного. Такой маневр опаснее самого столкновения — плавно тормозите.