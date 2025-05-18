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Международная парусная регата в Хабаровске отменена из-за непогоды

Она должна была пройти с 16 до 17 часов.

Источник: Комсомольская правда

18 мая в Хабаровске была отменена международная парусная регата, которая должна была стать частью спортивной программы Российско-Китайского форума (РКФ-2025). Причиной стала плохая погода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Регату отменили из-за сильного ветра и дождя для обеспечения безопасности участников и зрителей. Она должна была пройти с 16 до 17 часов и завершиться праздничным концертом.

В рамках мероприятия были запланированы старт и финиш у набережной стадиона имени Ленина, а также торжественное награждение экипажей. После должно было состояться яхтенное шоу в 21:00.

Организаторы форума выразили сожаление в связи с отменой мероприятия и пообещали, что все остальные запланированные мероприятия пройдут в штатном режиме.

Торжественное открытие форума состоится на Комсомольской площади Хабаровска 19 мая.