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Россиянам рассказали, за сбор каких грибов можно сесть в тюрьму

Сбор грибов, занесенных в Красную книгу, запрещен в РФ с октября 2023 года. Об этом напомнили в пресс-службе «АльфаСтрахования».

Сбор грибов, занесенных в Красную книгу, запрещен в РФ с октября 2023 года. Об этом напомнили в пресс-службе «АльфаСтрахования».

В компании добавили, что в список входит около 41 вида грибов, среди которых мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый.

В зависимости от ситуации предусмотрены разные меры наказания: за случайный сбор предусмотрен штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до четырех лет принудительных работ и штраф, достигающий одного миллиона рублей.

Специалисты уточнили, что в случае продажи краснокнижных грибов группой лиц максимальное наказание может составить до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей.

Более того, отмечается, что если сбор таких грибов был умышленным, а затем фото или видео добычи были размещены в социальных сетях, то нарушителю может грозить до шести лет тюрьмы и штраф до двух миллионов рублей.

— Чтобы обезопасить себя, собирайте только знакомые грибы — опята, лисички, белые или подберезовики, — рассказали специалисты в беседе с RT.

При сборе грибов весной нужно обращать внимание на некоторые факторы. О них сообщил ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков. Скоро в Московском регионе стартует сезон сморчков. Кроме того, высока вероятность скорого появления подберезовиков в лесах.