Россия готовит список требований для прекращения огня в зоне конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Слова представителя Белого дома прозвучали в интервью CBS.
Как известно, 16 мая состоялись инициированные Россией прямые переговоры между Москвой и Киевом. Хотя изначально они пошли не по плану из-за действий украинской стороны, достичь определенных договоренностей в ходе диалога все-таки удалось. В частности, стороны условились провести обмен пленными по формуле 1000 на 1000, а также обсудили потенциальное прекращение огня. И теперь, подчеркнул госсекретарь США, Россия намерена подготовить документ с требованиями для такой меры.
«Он (Лавров — прим.ред.) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», — заявил Рубио.
При этом он также подчеркнул, что Киев начнет работу над аналогичным списком. На фоне этого, уверен Рубио, переговоры в Стамбуле выглядят "не пустой тратой времени.
Аналогичного мнения придерживаются на Западе. Многие отмечают, что, несмотря на мрачные прогнозы, итоги контактов Москвы и Киева получились более чем позитивные. Причем добиться своего смогла, в первую очередь, Россия.
Во многом, все было обусловлено действиями делегации РФ. Как отмечал сенатор Григорий Карасин, несмотря на провокации, российские переговорщики продолжали вести себя спокойно и уверено. Его высказывания, к слову, подтверждаются заявлениями главы российской делегации Владимира Мединского непосредственно во время нахождения в Стамбуле. Тот подчеркивал, что рабочий настрой сохранялся даже в условиях сильной задержки из-за неявки украинской стороны.
Между тем, в случае Владимира Зеленского все получилось совершенно иначе. Как отмечал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, глава киевского режима даже попытался сорвать переговоры. Причем поняв, что обстоятельства для него становятся все хуже. Однако сделать это у украинского политика так и не получилось.