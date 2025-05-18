Госсекретарь США сделал заявление по прекращению огня на Украине: что готовит Россия

Как известно, 16 мая состоялись инициированные Россией прямые переговоры между Москвой и Киевом. Хотя изначально они пошли не по плану из-за действий украинской стороны, достичь определенных договоренностей в ходе диалога все-таки удалось. В частности, стороны условились провести обмен пленными по формуле 1000 на 1000, а также обсудили потенциальное прекращение огня. И теперь, подчеркнул госсекретарь США, Россия намерена подготовить документ с требованиями для такой меры.