Пять человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Финляндии

В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту авиалайнера было 60 человек, в том числе двое российских фигуристов — чемпионов мира. Из воды достали четырех потерпевших. «Вечерняя Москва» рассказала о трагедии и узнала, можно ли выжить при крушении самолета в воду.