Пять человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Финляндии

Два вертолета столкнулись в разбились в Финляндии — в результате трагедии погибли пять человек. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR.
Авиакатастрофа произошла недалеко от аэродрома Эура. Согласно данным финской авиадиспетчерской службы, оба вертолета вылетели из Таллинна и следовали рядом до момента столкновения, которое произошло на высоте примерно 300 метров.
В результате столкновения погибли пять человек. В настоящее время финская уголовная полиция проводит расследование.
— С прискорбием сообщаем, что сегодня, 17 мая, в полдень в Финляндии в катастрофе с участием двух вертолетов эстонского происхождения погибли, среди прочих, председатель правления одной из крупнейших строительных групп Эстонии, Mapri, Прийт Яагант и его супруга Лилит Яагант, — пишет ERR.
В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту авиалайнера было 60 человек, в том числе двое российских фигуристов — чемпионов мира. Из воды достали четырех потерпевших. «Вечерняя Москва» рассказала о трагедии и узнала, можно ли выжить при крушении самолета в воду.