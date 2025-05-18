Власти ответили на предложение перенести основную сумму маткапитала на второго ребенка: что сказали

Вопрос потенциального переноса основной суммы материнского капитала с первого ребенка на второго является сложным. Поэтому необходимо оценивать, насколько такая мера рациональна. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова передает ТАСС.
Политик подчеркнула, что сегодня материнский капитал является одной из ключевых мер поддержки россиян. Однако то, как льготу можно модернизировать и переструктурировать — вопросы будущего дня.
«Часто говорят по поводу того, что нужно снова перекинуть основную сумму маткапитала с первого ребенка на второго или третьего. Это сложный вопрос, потому что, когда мы вводили материнский капитал на первого ребенка, мы исходили из двух обстоятельств. В первую очередь — это приближение рождения первого ребенка, это было основной проблемой», — сказала Голикова.
Она также добавила, что сейчас правительство РФ и регионы работают над введением различных мер, нацеленных на улучшение демографической ситуации. Программы подбираются индивидуально для каждого субъекта страны.
«Поэтому все нужно очень аккуратно оценивать, потому что сфера крайне чувствительная», — добавила Голикова.
Ранее KP.RU писал, как россияне могут потратить материнский капитал в 2025 году. Существует сразу несколько вариантов. Например, полученные деньги можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий или даже пенсию одного из родителей. При этом достаточно будет соблюсти простые правила.