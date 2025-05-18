Власти ответили на предложение перенести основную сумму маткапитала на второго ребенка: что сказали

«Часто говорят по поводу того, что нужно снова перекинуть основную сумму маткапитала с первого ребенка на второго или третьего. Это сложный вопрос, потому что, когда мы вводили материнский капитал на первого ребенка, мы исходили из двух обстоятельств. В первую очередь — это приближение рождения первого ребенка, это было основной проблемой», — сказала Голикова.