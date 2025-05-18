В Иркутской области более двух тысяч студентов открыли трудовой семестр

По набережной Ангары прошла живая река из тысяч энергичных молодых людей — бойцы студенческих отрядов Иркутской области торжественно открыли летний трудовой семестр. Молодежь прошла маршем от Глазковского моста до памятника Александру III. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, в этом празднике труда и молодости вместе с местными студентами участвовали представители 80 отрядов со всей России.
— Я искренне горжусь нашими студентами, их ответственностью, трудолюбием и желанием внести свой вклад в развитие региона и страны. Движение студотрядов в Иркутской области имеет богатую 65-летнюю историю, и каждый год ребята доказывают, что эта традиция жива и развивается, — поделилась министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
В этом году более 2000 иркутских студентов отправятся на различные объекты по всей стране, продолжая славные традиции движения. А всего в региональном отделении «Российских студенческих отрядов» состоит свыше 5000 активных молодых людей, работающих по восьми разным направлениям.