В Иркутской области более двух тысяч студентов открыли трудовой семестр

— Я искренне горжусь нашими студентами, их ответственностью, трудолюбием и желанием внести свой вклад в развитие региона и страны. Движение студотрядов в Иркутской области имеет богатую 65-летнюю историю, и каждый год ребята доказывают, что эта традиция жива и развивается, — поделилась министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.