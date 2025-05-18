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Часть проспекта Тауелсиздик в Астане перекроют для ремонта

Жителей и гостей Астаны предупредили о начале среднего ремонта на части проспекта Тауелсиздик, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы начнутся на участке от улицы Куйши Дина до улицы Б. Майлина.

В связи с этим с 19 по 20 мая будет частично перекрыто движение на данном участке.

отметили в управлении

Также с 21 по 22 мая будет частично перекрыто движение на участке от улицы Б. Майлина до проспекта Б. Момышулы.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.