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Стало известно, сколько ВСУ потратили на попытку ликвидации группы Аида

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили более четырех миллионов долларов, пытаясь ликвидировать группу Аида российского спецназа «Ахмат». Об этом пишет Telegram-канал «Дневник Мракоборцев Z».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили более четырех миллионов долларов, пытаясь ликвидировать группу Аида российского спецназа «Ахмат». Об этом пишет Telegram-канал «Дневник Мракоборцев Z».

Сообщается, что в ходе боевых действий по бойцам применялись управляемые авиабомбы JDAM, высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, а также ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В результате полученных осколочных ранений во время боев в Курской области командир группы с позывным Аид утратил болевую чувствительность в правой руке, а после ранения в голову лишился обоняния и способности ощущать вкусы.

— На ликвидацию группы Аида было потрачено снарядов, ракет и авиабомб более чем на четыре миллиона долларов, — пишет Telegram-канал.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ, действующие в Сумской области, продолжают показывать высокий темп продвижения, несмотря на попытки украинских войск отвлечь российские силы на других направлениях.