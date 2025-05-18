Россиянам напомнили о гигантских штрафах за сбор некоторых видов грибов

Россиянам напомнили, что за сбор некоторых видов грибов в стране грозит серьезный штраф. Об этом пишет RT. Запрет был введен в октябре 2023 года. ОН распространяется на все грибы, занесённые в Красную книгу. Нарушителей ждут суровые наказания — от крупных штрафов до реальных тюремных сроков.
Под особой защитой государства находятся редкие виды грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вёшенку небродийскую и трюфель летний. В перечне запрещённых к сбору также значатся шишкогриб хлопьеножковый, опёнок чеканный и трутовик корнелюбивый — всего 41 охраняемый вид.
Случайный сбор краснокнижных грибов может обернуться штрафом от 2,5 до 5 тысяч рублей. Умышленное нарушение карается строже — до четырёх лет принудительных работ с одновременным штрафом до миллиона рублей.
Особенно серьёзные последствия ждут тех, кто решит продавать редкие грибы. Групповой сбыт такой продукции грозит до девяти лет заключения и штрафом до трёх миллионов рублей. Даже безобидная на первый взгляд публикация фотографий собранных краснокнижных грибов в соцсетях может привести к шести годам лишения свободы и штрафу до двух миллионов рублей.
Специалисты настоятельно советуют ограничиваться сбором только хорошо знакомых и распространённых видов. К безопасным вариантам относятся белые грибы, подберёзовики, лисички и опята — их сбор не повлечёт юридических последствий.
Как ранее сообщали «Известия», грибной сезон уже стартовал в 16 регионах России — от южных областей до Сибири, Урала и Дальнего Востока. Однако эксперты призывают любителей «тихой охоты» проявлять особую бдительность и тщательно проверять, не относится ли найденный гриб к охраняемым видам, прежде чем класть его в корзину.