Россиянам напомнили о гигантских штрафах за сбор некоторых видов грибов

Особенно серьёзные последствия ждут тех, кто решит продавать редкие грибы. Групповой сбыт такой продукции грозит до девяти лет заключения и штрафом до трёх миллионов рублей. Даже безобидная на первый взгляд публикация фотографий собранных краснокнижных грибов в соцсетях может привести к шести годам лишения свободы и штрафу до двух миллионов рублей.