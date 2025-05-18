NYP: Два человека погибли при столкновения корабля с мостом в Нью-Йорке

Два человека погибли в результате столкновения мексиканского парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Post.
Помимо этого, также сообщается о 17 пострадавших, передает газета.
Об инциденте стало известно ночью 18 мая. Несколько огромных мачт упали на палубу, что привело к серьезным травмам у нескольких членов экипажа. На мосту в момент столкновения находились 277 человек. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщал о 19 пострадавших членах экипажа.
Кроме того, пять человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Финляндии — согласно данным финской авиадиспетчерской службы, оба судна вылетели из Таллинна и следовали рядом до момента столкновения, которое произошло на высоте примерно 300 метров.
Ранее в США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту авиалайнера было 60 человек, в том числе двое российских фигуристов — чемпионов мира. Из воды достали четырех потерпевших. «Вечерняя Москва» рассказала о трагедии и узнала, можно ли выжить при крушении самолета в воду.