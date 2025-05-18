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На Украине в интернете распродают учебные пособия НАТО

Такие книги представлены как на украинском, так и на английском языке.

Источник: Аргументы и факты

На украинских онлайн-барахолках появились объявления о продаже учебных пособий и методических материалов НАТО, передает РИА Новости.

Как выяснил корреспондент агентства, соответствующие книги представлены как на украинском, так и на английском языке.

При этом все издания ориентированы на опыт военнослужащих США, а основной акцент делается на использовании западной военной техники. Во многих пособиях используется символика и условные обозначения Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники не заинтересованы в реальной защите Украины, что является причиной её многолетнего непринятия в НАТО.