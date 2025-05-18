На украинских онлайн-барахолках появились объявления о продаже учебных пособий и методических материалов НАТО, передает РИА Новости.
Как выяснил корреспондент агентства, соответствующие книги представлены как на украинском, так и на английском языке.
При этом все издания ориентированы на опыт военнослужащих США, а основной акцент делается на использовании западной военной техники. Во многих пособиях используется символика и условные обозначения Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники не заинтересованы в реальной защите Украины, что является причиной её многолетнего непринятия в НАТО.