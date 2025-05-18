Сабантуй, Каравон, Уяв и другие: где и когда отмечаем праздники народов Татарстана

Русский Каравон.
24 мая в селе Никольское Лаишевского района состоится русский народный праздник Каравон. Это событие откроет сезон традиционных культурных торжеств, которые пройдут в Татарстане в течение лета.
Праздник уходит корнями в XVI век — изначально он отмечался как престольный в честь святителя и чудотворца Николая, которого в народе называли Николой Вешним. Торжества приходились на май и продолжались три дня.
Название праздника происходит от старорусского «каравод» — хоровод. А сам этот танец подразумевает «ходьбу по солнцу каравонным (или “утиным”) шагом»: нужно взять соседа за мизинец и идти по кругу под старинные народные песни.
В 2025 году гостей праздника в Никольском будет ждать настоящий город мастеров: ремесленники проведут мастер-классы по лозоплетению, ткачеству и гончарному делу. На интерактивных площадках можно будет сыграть в старинные «настолки» и принять участие в традиционных русских подвижных играх.
Посетителям покажут редкие старинные музыкальные инструменты из разных уголков России — и не только покажут, но и дадут послушать, как звучали деревенские праздники в прошлом.
Атмосферу дополнит «закрутиха» — традиционный русский аттракцион, забытый сегодня, но когда-то любимый на ярмарках. Откроются кузнечный двор, ярмарочная сцена и хороводная поляна. А на угощение — блюда русской национальной кухни, приготовленные по старинным рецептам.
Марийский Семык.
Через неделю после Каравона, 31 мая, в селе Починок Кучук Кукморского района пройдет Республиканский праздник марийской культуры Семык. Его основной смысл в том, чтобы почтить память предков и прочитать молитвы богам об удаче и благополучии на грядущее лето.
В старину Семык отмечали на восьмую неделю после Пасхи, накануне Троицы. По окончании весенних полевых работ жители марийских сел и деревень выходили на луг, в священные огороженные места, зажигали поминальные свечи, приносили в жертву божествам гнедую лошадь или жеребенка.
Раньше праздник отмечали несколько дней: ходили в гости, пели и плясали под гусли и волынки, молодежь устраивала игры, проводила свадьбы. В настоящее время Семык — один из значимых праздников марийцев, знаменующий наступление лета.
Прибывшие на праздник в Починок Кучук гости смогут окунуться в атмосферу марийского уклада жизни, услышать народные песни на марийском языке, увидеть обряды и принять участие в хороводах. Во время праздника проводятся традиционные спортивные соревнования и национальные игры, конкурсы «Марий патыр» для юношей и «Марий чевер удыр» для девушек.
Мордовский Валда Шинясь.
15 июня село Кильдюшево Тетюшского района станет центром празднования Республиканского дня мордовской культуры Валда Шинясь. Событие проводится в этом селе ежегодно с 2014 года.
«Валда Шинясь» в переводе означает «светлый день». Праздник посвящен пробуждению природы, возрождению жизни, почитанию предков и семейным ценностям.
Особое настроение создают символы праздника — яркое солнце, живые народные ритмы и легенда о царе Тюштяне, объединителе мордовских племен. Исторический пролог «Сказ о Тюштяне» традиционно открывает праздник, задавая тон торжеству.
«Тюштянская ярмарка» собирает народных мастеров со всей республики — здесь можно найти мордовских кукол-мотанок, резные изделия из дерева, украшения и картины. Мастер-классы по валянию валенок, гончарному делу и лозоплетению погрузят в атмосферу ремесленного быта. На игровых площадках гости участвуют в национальных состязаниях — перетягивают палку, толкают бревно, сражаются на мешках.
По традиции на главной сцене выступят творческие коллективы со всей республики и соседних регионов. В этнодеревне развернутся подворья, где можно будет примерить традиционный наряд, попробовать угощения, а также узнать больше о двух языках и письменности мордвы.
Татарский Сабантуй.
21 июня в Казани отметят Сабантуй — татарский национальный праздник окончания полевых работ. В селах и районных центрах республики он пройдет 7 и 8 июня. В столице республики праздник традиционно проводится на нескольких площадках.
В старину к Сабантую готовились задолго: хозяйки ткали полотенца и вышивали платки — они шли в общий «праздничный котел» и становились призами для победителей состязаний. Эта традиция жива до сих пор, особенно в глубинке.
Сабантуй — это праздник соревнований. Зрителей и участников ждет множество конкурсов: перетягивание каната, бег в мешках, разбивание горшка с завязанными глазами, поиск монетки в миске с катыком, поединки на мешках, армрестлинг и многое другое.
Но главное событие Сабантуя — это борьба корэш. Сотни зрителей собираются у борцовской площадки, чтобы узнать, кто на сей раз станет главным батыром. Приз победителю — барашек и, по традиции последних десятилетий, автомобиль.
Кульминацией праздника традиционно становятся джигитовка и скачки. На Казанском ипподроме наездники демонстрируют отточенные трюки, силу, смелость и синхронность с лошадьми. Эти выступления вызывают восхищение у всех гостей Сабантуя — как у тех, кто оказался на празднике впервые, так и у его завсегдатаев.
Удмуртский Гырон Быдтон.
28 июня в селе Ципья Балтасинского района жителей и гостей Татарстана ждут на Республиканский праздник удмуртской культуры Гырон Быдтон.
Его название переводится с удмуртского как «конец пахоты». Он проводится на лугу в самое красивое время — в период цветения. По поверьям удмуртов, 1 июня бог Вось улетает из молитвенного храма Купалы на луга и возвращается обратно в Петров день (12 июля). В этот день удмурты благодарят небеса за погоду и молятся о предстоящем урожае. И, чтобы бога ненароком не обидеть, с 1 июня по 12 июля запрещено рвать цветы и луговые травы.
На празднике Гырон Быдтон можно угоститься традиционными удмуртскими перепечами из печи, воздушным печеньем в форме лодки «кокро мульы», блинами — «табанями», плоскими пирогами — «шаньгами», а также отведать обрядовой каши, которая готовится на говяжьем бульоне из различных круп.
Во время праздника для девушек проводится конкурс красоты и талантов «Чеберина» («Красавица»). Для мужчин тоже устраиваются различные состязания — поднятие пня, гири, бег с препятствиями. Неотъемлемая часть праздника — скачки, что роднит Гырон Быдтон с Сабантуем.
В Татарстане республиканский праздник имеет «кочующий» формат, то есть переходит из одного района компактного проживания удмуртов в другой. Это позволяет более глубоко познакомиться с культурными особенностями удмуртов Татарстана.
Чувашский Уяв.
29 июня в Нурлате соберутся жители и гости района, чтобы вместе отметить Уяв — главный праздник чувашской традиционной культуры. Он зародился в древности как благодарность природе за первые всходы и стал символом единства народа, любви к родной земле и бережного отношения к обычаям предков.
Слово «уяв» в переводе с чувашского означает «соблюдение».
С 2006 года праздник проводится на нурлатской земле, где почти четверть населения составляют чуваши. Он начинается с символического ритуала — вбивания колышка в землю. Это означает начало доброго дела. После этого на майдане гостей встречают фольклорные коллективы с гостевой песней и сыра — традиционным напитком.
На площадках звучат чувашские мелодии, поются обрядовые и свадебные песни, проходят игры и массовые хороводы, к которым охотно присоединяются и дети, и взрослые. Особое внимание — «Городу мастеров»: здесь мастера декоративно-прикладного искусства представляют вышивку, деревянные изделия, национальные украшения, картины, посуду и множество других самобытных работ.
В рамках Уява проходят конкурсы — на лучший фольклорный коллектив, мастера народного ремесла, национального блюда и напитка. Финальным аккордом становится конкурс красоты и талантов «Уяв Пики».
Завершает праздник эффектный общий хоровод вокруг ритуального колышка — в несколько колец, с песнями и древними напевами.
Славянский Иван Купала.
5 июля в Зеленодольске состоится Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» — один из самых поэтичных праздников, дошедших до нас с давних времен.
Его корни уходят в дохристианскую эпоху, когда день летнего солнцестояния отмечали как особый момент единения человека с природой. Позднее праздник слился с христианской традицией и стал посвящаться Иоанну Крестителю — отсюда и современное название.
Главная идея Купалы — очищение через воду и огонь, прославление любви, молодости и жизненной силы. Считается, что в купальскую ночь вода приобретает целительную силу, а костер помогает избавиться от негатива и болезней. Именно поэтому ключевыми ритуалами праздника стали пускание венков по воде, прыжки через костры и хороводы вокруг огня.
В Зеленодольске все эти традиции будут воссозданы. Гости праздника смогут принять участие в обрядах — от традиционного хоровода до символического очищения через природные стихии.
Гостей также ожидают мастер-классы по народным ремеслам, плетение венков, игры и забавы, гадания, выступления фольклорных коллективов и вечернее огненное шоу у воды. Для ярких фото на память будут организованы фотозоны, где можно будет примерить древнерусскую одежду — сарафаны для девушек и рубахи для молодых людей, а также кокошник или венок.
Кряшенский Питрау.
19 июля в Мамадышском районе запланирован праздник культуры кряшен Питрау.
Традиционно он отмечается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла (Петров день, отсюда «Питрау»), по завершении Петровского поста. В этот день девушки и юноши отправлялись в лес, собирали полевые цветы и травы, а после украшали ими горницу, ворота и заборы. По народным поверьям, настои из этих цветов и трав исцеляют от всех болезней и недугов. Во время праздника молодые люди выбирали себе невест. Считалось, что браки, заключенные в это время, получаются очень крепкими.
В Татарстане республиканский Питрау традиционно проходит на поляне Тырлау в селе Зюри. Это одно из мест компактного проживания кряшен, где праздник приобрел статус национального бренда. На здешний Питрау съезжаются гости со всей республики, а также из соседних регионов — Марий Эл, Удмуртии, Башкортостана и Чувашии.
На празднике работает подворье мастеров, проводятся мастер-классы по ткачеству, вышивке, изготовлению кукол, звучат песни на кряшенском наречии, представлены национальные костюмы, угощения.
Одна из самых любимых площадок — «Уголок свахи Горпи». В шалаше для влюбленных сваха Аграфена принимает заявки от желающих познакомиться. По словам очевидцев, здесь всегда аншлаг: гости заполняют анкеты, оставляют свои телефоны, знакомятся вживую.
Одни из важных составляющих праздника — конные скачки «Чаптар» и народная борьба корэш. Абсолютный батыр становится обладателем нового автомобиля, барана и денежного приза. Для девушек проводится конкурс красоты и талантов «Керәшен чибәре» («Кряшенская красавица»).
Мусульманский детский Сабантуй.
20 июля в деревне Бурбаш Балтасинского района в 18-й раз пройдет мусульманский детский Сабантуй. Обычно на этот праздник приезжают гости не только со всего Татарстана, но и из многих соседних регионов. Идейным вдохновителем и бессменным организатором мероприятия остается главный казый Татарстана, имам-мухтасиб Балтасинского района Джалиль хазрат Фазлыев.
Программа праздника насыщенная: для детей проведут викторины и конкурсы с ценными призами, традиционные состязания, в том числе борьбу на поясах — корэш — в пяти весовых категориях. Победитель получит барана и главный приз. Особое внимание зрителей привлекают конные скачки среди мальчиков.
Духовную составляющую Сабантуя подчеркивают конкурс чтецов Корана, исполнение мунаджатов и коллективный намаз прямо на майдане. Угощают гостей пловом.
На празднике действует дресс-код: мальчики и мужчины приходят в тюбетейках, девочки и женщины — в платках и закрытой одежде.
Каравон, Семык, Валда Шинясь, Сабантуй, Гырон Быдтон, Уяв, Иван Купала, Питрау собирают десятки тысяч зрителей и участников. В 2024 году на праздниках традиционной культуры вживую побывало более 110 тысяч человек, а охват онлайн-мероприятий составил около 1,7 миллиона человек.
Праздники являются частью государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан» и поддерживают цели федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».