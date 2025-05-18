Сабантуй, Каравон, Уяв и другие: где и когда отмечаем праздники народов Татарстана

Традиционно он отмечается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла (Петров день, отсюда «Питрау»), по завершении Петровского поста. В этот день девушки и юноши отправлялись в лес, собирали полевые цветы и травы, а после украшали ими горницу, ворота и заборы. По народным поверьям, настои из этих цветов и трав исцеляют от всех болезней и недугов. Во время праздника молодые люди выбирали себе невест. Считалось, что браки, заключенные в это время, получаются очень крепкими.