Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неполадки заметили в воздухе. Более 160 пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Иркутск

На рейсе Новосибирск-Иркутск обнаружили неисправность во время полета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утренний рейс одной из авиакомпаний по маршруту Новосибирск-Иркутск был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических проблем. Об этом КП-Иркутск сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов, — сообщили в прокуратуре.

На борту самолета находилось 160 пассажиров. Они не пострадали. Для перелета был выделен резервный борт.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, соблюдения прав пассажиров.

Пассажиры, столкнувшиеся с неудобствами или нарушением своих прав, могут обратиться за помощью к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной.