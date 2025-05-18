Неполадки заметили в воздухе. Более 160 пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Иркутск

Утренний рейс одной из авиакомпаний по маршруту Новосибирск-Иркутск был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических проблем. Об этом КП-Иркутск сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов, — сообщили в прокуратуре.
На борту самолета находилось 160 пассажиров. Они не пострадали. Для перелета был выделен резервный борт.
— Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, соблюдения прав пассажиров.
Пассажиры, столкнувшиеся с неудобствами или нарушением своих прав, могут обратиться за помощью к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной.