Академик Покровский: ВИЧ передается сейчас все чаще из-за серийной моногамии

— Не последняя. Тем более, если хорошо лечить пациента, он после исчезновения проявлений СПИДа возвращается к своей трудовой деятельности и живет десятки лет. ~Сейчас мы выделяем в России пять стадий у ВИЧ-инфекции. Стадия СПИДа, соответствует стадии 4Б и 4 В и 5~. Когда эффективного лечения еще не было, придумали пятую — терминальную стадию, на которой больному уже ничего не помогало. Но теперь появились лекарства, которые действуют и на пятой стадии, поэтому мы при следующем пересмотре классификации ее уберем. Оказалось, что, когда врачи ставят эту стадию, они уже сами перестают лечить человека — то есть пятая стадия в классификация наносит даже ущерб делу. Всегда надо пытаться продлить больному жизнь.