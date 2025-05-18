Зоогостиницы — табу: Ветеринар объяснила, почему кошек лучше оставлять дома

«Обязательно расставьте в разных местах несколько чашек с водой, чтобы избежать неприятностей. Также следует закрыть унитазы и оставить окна едва приоткрытыми, чтобы питомец не застрял», — порекомендовала Сиротина.
Если у вас несколько кошек, срок разлуки можно увеличить на пару дней. В этом случае нужно выставить побольше воды и еды, а также обеспечить наличие дополнительного лотка. Успокоительные диффузоры с феромонами помогут создать комфортную атмосферу для питомцев.
Если вы планируете длительную разлуку, лучше оставить кошку дома и попросить знакомых или родственников присмотреть за ней. Кошки — территориальные животные, им будет комфортнее оставаться в своей привычной обстановке, подчеркнула эксперт. А вот зоогостиницы — это крайний вариант.
«В зоогостиницах животное испытывает сумасшедший стресс, что может привести к обострению хронических заболеваний», — предупредила Сиротина.
Ранее Life.ru писал, как помочь коту привыкнуть к дачному участку. Ветеринар подчеркнул, что приучать питомца к самовыгулу на даче важно постепенно.