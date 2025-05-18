Зоогостиницы — табу: Ветеринар объяснила, почему кошек лучше оставлять дома

Зоопсихолог, ветеринарный врач Ангелина Сиротина в интервью радио Sputnik объяснила, на сколько дней можно оставить кошку одну дома. По словам эксперта, если это не котёнок, то питомца можно оставить одного на срок не более двух суток. Однако перед этим важно тщательно подготовиться.