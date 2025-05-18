Дочери шансон-певицы Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое

Согласно материалам дела, Валерия, известная под псевдонимом Лера Огонек, в декабре 2023 года вместе с двумя знакомыми организовала разбойное нападение. С ее номера телефона был оформлен заказ на покупку и доставку нового iPhone. Когда курьер прибыл к дому и поднялся на 12-й этаж, двое сообщников напали на него, применяя удушающие приемы и распыляя в лицо химическое вещество. Как установлено следствием, в этот момент девушка наблюдала за происходящим снаружи.