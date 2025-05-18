Минвуз заявил: обязательную единую студенческую форму в вузах вводить не будут — но есть нюансы

Министерство уверяет, что никакой обязательной для всех вузов единой формы не будет. Это действительно так. Однако если внимательно прочитать сообщение чиновников, становится ясно: вузам предоставляется полное право самостоятельно разрабатывать и внедрять собственную форму. Да, на добровольной основе. Но вуз имеет право принять внутренний регламент и обязать студентов следовать ему. То есть — форма может появится, только в каждом вузе — своя.