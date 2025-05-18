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Минвуз заявил: обязательную единую студенческую форму в вузах вводить не будут — но есть нюансы

Vaib.uz (Узбекистан. 18 мая). Министерство высшего образования, науки и инноваций дало разъяснение по поводу проекта нового документа, связанного с формированием брендовой айдентики вузов и культуры внешнего вида студентов. Поводом для этого стала волна обсуждений и тревог среди студентов после выставления документа на общественное обсуждение. Многие восприняли его как возможную попытку ввести обязательную форму для всех студентов вузов.

Источник: Vaib.Uz

В Минвузе поспешили успокоить студентов: обязательную форму никто вводить не собирается. В заявлении министерства подчёркивается, что в проекте нет ни одной нормы, которая бы обязывала студентов носить единую форму. Речь идёт исключительно о добровольной разработке вузами собственной айдентики — символики, логотипов, корпоративного стиля, — отражающей особенности каждого учебного заведения.

Чиновники подчёркивают, что вузы вправе создавать свой визуальный облик, исходя из собственной истории, ценностей, региональных традиций и образовательных задач. Все рекомендации по внешнему виду студентов, будь то эстетические, гигиенические или иные, имеют исключительно рекомендательный характер, а решение об их применении — в компетенции самих вузов.

Также в Минвузе отметили, что разработка бренд-элементов способствует продвижению университетов на национальном и международном уровнях, повышает их узнаваемость и конкурентоспособность. Подобная практика широко распространена в мире и рассматривается как часть маркетинговой стратегии университетов.

В заключение министерство напомнило, что права и свободы каждого студента как личности защищены Конституцией и законодательством.

Но давайте по-честному…

Министерство уверяет, что никакой обязательной для всех вузов единой формы не будет. Это действительно так. Однако если внимательно прочитать сообщение чиновников, становится ясно: вузам предоставляется полное право самостоятельно разрабатывать и внедрять собственную форму. Да, на добровольной основе. Но вуз имеет право принять внутренний регламент и обязать студентов следовать ему. То есть — форма может появится, только в каждом вузе — своя.

Формально — централизованного приказа «всем носить одинаковое» нет. Но на практике — если руководство вуза решит, что форма нужна, — она появится.

Документ пока остаётся на стадии обсуждения. Мы будем внимательно следить за его принятием и тем, как вузы воспользуются предоставленной свободой.