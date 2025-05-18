Ветерану ВОВ из Башкирии исполнилось 105 лет

В Илишевском районе Башкирии ветерану Великой Отечественной войны Нарлыгаяну Давлетову исполнилось 105 лет. Об этом сообщили в местной администрации.
Нарлыгаян Давлетов родился и вырос в селе Кадырово, работал после окончания школы на Уфимском мотостроительном заводе, оттуда отправился служить в Западную Белоруссию.
Во время Великой Отечественной войны он попал в плен к фашистам и провел там три года. После освобождения принимал участие в боях под Берлином, где был ранен.
Домой вернулся в 1946 году, работал механизатором в колхозе Максима Горького.
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