«Ходят с ножами и разносят клопов»: число бездомных в аэропорту Мадрида достигло 500

Количество бездомных, облюбовавших главный аэропорт испанской столицы в качестве своего пристанища, достигло шокирующей отметки в 500 человек. Об этом 17 мая сообщила газета Daily Mail (DM), привлекая внимание к растущей проблеме, которая ставит под угрозу безопасность и санитарные условия одного из самых оживленных транспортных узлов Испании.
«Число “несанкционированных пассажиров”, как их называют власти, в аэропорту возросло примерно с 50 до почти 500 человек», — говорится в публикации, что свидетельствует о десятикратном увеличении числа бездомных, нашедших приют в стенах аэропорта. Такое резкое увеличение привело к серьезным последствиям, в том числе к необходимости проведения дезинфекции от клопов в нескольких зонах здания.
«Это похоже на зону бедствия», — приводит издание слова одного из туристов, впечатленных увиденным в аэропорту Мадрида. Ранее процветающий и безупречный аэропорт превратился в хаотичное и антисанитарное пространство.
В издании указали, что среди «жильцов» аэродрома преобладают бездомные люди с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем и запрещенными веществами. Они расположились на всех этажах на разных участках, в том числе перегораживая входы в туалеты и занимая ресторанные столики, создавая неудобства и антисанитарные условия для пассажиров и сотрудников.
В материале подчеркнули, что бездомные могут представлять угрозу безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта: у них при себе находили ножи и другие виды оружия, а также их заставали за кражами. Это вызывает серьезные опасения по поводу безопасности и призывает к немедленным действиям для решения этой сложной проблемы.