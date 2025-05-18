«Ходят с ножами и разносят клопов»: число бездомных в аэропорту Мадрида достигло 500

В материале подчеркнули, что бездомные могут представлять угрозу безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта: у них при себе находили ножи и другие виды оружия, а также их заставали за кражами. Это вызывает серьезные опасения по поводу безопасности и призывает к немедленным действиям для решения этой сложной проблемы.