Сотни бегунов и Демешин пробежали марафон на Большом Уссурийском под дождём

Соревнование прошло на острове Большой Уссурийский, который станет символом сотрудничества России и Китая. Накануне и утром шёл ливень, из-за чего трасса размокла, а в день забега было холодно и ветрено. Первые участники длинных дистанций стартовали под дождём. Несмотря на сложные погодные условия, около 400 бегунов вышли на трассы длиной 5, 10, 21,1 и 42,2 км.