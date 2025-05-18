Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни бегунов и Демешин пробежали марафон на Большом Уссурийском под дождём

Забег состоялся в рамках Российско-Китайского форума — его не испортила даже плохая погода.

Источник: Предоставлено пресс-службой Российско-Китайского форума-2025

18 мая в Хабаровском крае состоялся марафон «Большой Уссурийский — остров мечты!» в рамках Российско-Китайского форума, где принял участие губернатор Дмитрий Демешин. Об этом сообщили в пресс-службе РФК-2025.

Соревнование прошло на острове Большой Уссурийский, который станет символом сотрудничества России и Китая. Накануне и утром шёл ливень, из-за чего трасса размокла, а в день забега было холодно и ветрено. Первые участники длинных дистанций стартовали под дождём. Несмотря на сложные погодные условия, около 400 бегунов вышли на трассы длиной 5, 10, 21,1 и 42,2 км.

«У природы нет плохой погоды! Мы хотим сделать Большой Уссурийский островом мечты, с зонами рекреации, пляжами, гостиницами и яхт-клубами. Убежден, что будет замечательное место», — отметил Демешин, приветствуя «самых волевых и экстремальных» участников.

Все финишёры получили памятные медали, а победители — награды за 1−3 места.

Форум, посвящённый совместному освоению острова, продолжится 19—20 мая, собрав более 3 тысяч участников из России и Китая.