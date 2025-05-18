Сотни бегунов и Демешин пробежали марафон на Большом Уссурийском под дождём

18 мая в Хабаровском крае состоялся марафон «Большой Уссурийский — остров мечты!» в рамках Российско-Китайского форума, где принял участие губернатор Дмитрий Демешин. Об этом сообщили в пресс-службе РФК-2025.
Соревнование прошло на острове Большой Уссурийский, который станет символом сотрудничества России и Китая. Накануне и утром шёл ливень, из-за чего трасса размокла, а в день забега было холодно и ветрено. Первые участники длинных дистанций стартовали под дождём. Несмотря на сложные погодные условия, около 400 бегунов вышли на трассы длиной 5, 10, 21,1 и 42,2 км.
«У природы нет плохой погоды! Мы хотим сделать Большой Уссурийский островом мечты, с зонами рекреации, пляжами, гостиницами и яхт-клубами. Убежден, что будет замечательное место», — отметил Демешин, приветствуя «самых волевых и экстремальных» участников.
Все финишёры получили памятные медали, а победители — награды за 1−3 места.
Форум, посвящённый совместному освоению острова, продолжится