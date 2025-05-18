Россиянам напомнили о штрафе в 1 млн за сбор некоторых видов грибов

Эксперты сообщают, что за реализацию редких грибов в составе группы лиц предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет, а также штраф до 3 миллионов рублей. Кроме того, если человек умышленно собирает грибы, занесенные в Красную книгу, и размещает фотографии или видеозаписи с добычей в социальных сетях, ему может грозить до шести лет заключения и штраф в размере до 2 миллионов рублей.