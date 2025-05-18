Россиянам напомнили о штрафе в 1 млн за сбор некоторых видов грибов

В Красной книге России находятся около 40 видов грибов, которые нельзя собирать.
В России сбор отдельных видов грибов может стать основанием для назначения крупного штрафа — до одного миллиона рублей. С октября 2023 года в стране действует запрет на сбор тех видов, которые включены в Красную книгу. На данный момент их чуть больше 40 штук. Об этом сообщают в пресс-службе «АльфаСтрахования».
«Их [грибов] около 41 вида. Наказания за нарушение предусмотрены разные: за случайный сбор — штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, за умышленный — до четырех лет принудительных работ плюс штраф до 1 млн рублей», — сказали в компании. Их ответ приводит RT.
Эксперты сообщают, что за реализацию редких грибов в составе группы лиц предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет, а также штраф до 3 миллионов рублей. Кроме того, если человек умышленно собирает грибы, занесенные в Красную книгу, и размещает фотографии или видеозаписи с добычей в социальных сетях, ему может грозить до шести лет заключения и штраф в размере до 2 миллионов рублей.
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Одними из таких грибов, которые относятся к краснокнижным, являются мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый. Чтобы не получить штраф специалисты советуют собирать только те виды, что являются знакомыми.
Ранее сообщалось, что сбор отдельных видов грибов может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности. Грибникам может быть назначено обязательное, исправительное или принудительное трудовое наказание, также в отдельных случаях возможно и лишение свободы.