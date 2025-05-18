Mash: родственники погибшего Тиммы требуют с Седоковой миллионы рублей

С Анны Седоковой требуют 60 миллионов рублей за продажу квартиры.
Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы требуют с его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, выплатить им 60 миллионов рублей после продажи квартиры, приобретенной в браке. Об этом сообщает Mash.
«C Анны Седоковой требуют 60 млн рублей — с продажи квартиры, купленной совместно с Янисом Тиммой. Родственники настроены на мирное урегулирование, иначе певице прилетит иск в суд», — передают авторы канала. Родственники Тиммы планируют потом передать полученные от Седоковой деньги на обеспечение ребенка погибшего баскетболиста от первого брака, который остался без отца.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСедокова дала первое интервью после скандала со смертью бывшего мужа.
По сведениям источника Mash, Анна Седокова и Янис Тимма еще в браке купили квартиру в жилом комплексе «Алые паруса» в 2022 году. В 2024 году, за несколько месяцев до самоубийства Тиммы, артистка реализовала недвижимость минимум за 150 миллионов рублей, а уже через месяц подала на развод. Юристы уже подготовили досудебную претензию.
Известно, что в браке Седокова и Тимма приобрели пять квартир, четыре из которых покупались еще на стадии строительства и продавались после сдачи. О самоубийстве Яниса Тиммы стало известно в декабре прошлого года, незадолго с момента развода с певицей. Его тело нашли в московском хостеле. После этого Седокову начали подозревать в доведении спортсмена до суицида.