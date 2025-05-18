Mash: родственники погибшего Тиммы требуют с Седоковой миллионы рублей

Известно, что в браке Седокова и Тимма приобрели пять квартир, четыре из которых покупались еще на стадии строительства и продавались после сдачи. О самоубийстве Яниса Тиммы стало известно в декабре прошлого года, незадолго с момента развода с певицей. Его тело нашли в московском хостеле. После этого Седокову начали подозревать в доведении спортсмена до суицида.