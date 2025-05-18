В США признали победу Владимира Путина над Трампом и Зеленским: что сделал президент РФ

Тему прошедших 16 мая переговоров между Москвой и Киевом экс-дипломат затронул в эфире телеканала CBS. Тогда он напомнил, что Путина, в отличие от Зеленского, не было в Стамбуле. И это наглядно демонстрирует победу российского лидера.