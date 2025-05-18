В США признали победу Владимира Путина над Трампом и Зеленским: что сделал президент РФ

Президент РФ Владимир Путин переиграл главу киевского режима Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа на переговорах в Стамбуле. Причем сделал это своим отсутствием. Такое мнение выразил бывший американский посол США на Украине Уильям Тейлор.
Тему прошедших 16 мая переговоров между Москвой и Киевом экс-дипломат затронул в эфире телеканала CBS. Тогда он напомнил, что Путина, в отличие от Зеленского, не было в Стамбуле. И это наглядно демонстрирует победу российского лидера.
«По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина», — сказал Тейлор.
Аналогичную точку зрения недавно выразила испанская газета Publico. Она подчеркивала, что, лично заявившись в Стамбул, Владимир Зеленский надеялся устроить перепалку с Владимиром Путиным. Однако сделать этого у него не получилось. На него попросту никто не отреагировал.