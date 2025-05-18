Исследование показало, как россияне предпочитают праздновать день рождения

Также выяснилось, что 24% респондентов в этом году на день рождения планируют накрыть стол дома для всех гостей. Согласно исследованию, чаще всего такой ответ давали женщины старше 35 лет, работающие в сферах здравоохранения, образования и торговли. В то же время, 16% также собираются отмечать дома, но не будут готовить, а просто закажут пиццу. Чаще всего так отвечали офисные работники в возрасте от 18 до 35 лет. «Они отмечали, что не испытывают желания готовить что-то после рабочего дня, а угощение гостей в кафе или ресторане им в данный момент не по карману», — сообщили аналитики.