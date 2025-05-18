Исследование показало, как россияне предпочитают праздновать день рождения

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россияне всё чаще отказываются от дорогих праздников в пользу простых и бюджетных форматов, в этом году, например, каждый десятый отметит день рождения в баре или кафе, но гостям предложит вместо подарка заплатить самим за себя, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняли участие 3 тысячи россиян старше 18 лет. «10% респондентов признались, что не имеют средств на пышное празднование, но выйти в свет хочется, поэтому договорились с друзьями сходить в кафе или бар на условиях, что каждый платит за себя сам, но не приносит подарков. А 3% респондентов придумали компромисс — они оплачивают еду, а гости — алкоголь», — рассказали в маркетплейсе.
Также выяснилось, что 24% респондентов в этом году на день рождения планируют накрыть стол дома для всех гостей. Согласно исследованию, чаще всего такой ответ давали женщины старше 35 лет, работающие в сферах здравоохранения, образования и торговли. В то же время, 16% также собираются отмечать дома, но не будут готовить, а просто закажут пиццу. Чаще всего так отвечали офисные работники в возрасте от 18 до 35 лет. «Они отмечали, что не испытывают желания готовить что-то после рабочего дня, а угощение гостей в кафе или ресторане им в данный момент не по карману», — сообщили аналитики.
Оба варианта оказались популярны среди представителей креативных профессий в возрасте от 25 до 35 лет. Еще 11% участников исследования выбрали переходный вариант между домашними посиделками и кафе — шашлыки в городе либо на даче. В основном такой вариант предпочитали мужчины от 35 лет, занятые в технических и производственных профессиях. Праздник они будут отмечать на выходных.
При общей тенденции к экономии была и доля тех, кто готов основательно потратится на праздник. «Так, 11% сообщили, что оплатят ресторан на всех гостей, 9% арендуют коттедж, а 3% забронируют для проведения праздника баню. Чаще всего такие ответы давали представители топ-менеджмента и владельцы собственного бизнеса», — сообщили в маркетплейсе, уточнив, что остальные респонденты (36%) сообщили, что вообще не собираются праздновать свой день рождения.
Что касается затрат, то 18% планируют выделить на праздник до 5 тысяч рублей. До 10 тысяч рублей готовы потратить 19% респондентов, до 15 тысяч — 15%. До 30 тысяч рублей готовы выделить 5% респондентов. «Лишь 4% участников опроса готовы потратить на праздник от 50 до 100 тысяч рублей — чаще всего это юристы и специалисты в области рекламы и маркетинга, и всего 2% потратят свыше 100 тысяч рублей. Остальные участники исследования не планируют никаких расходов на день рождения», — говорится в сообщении.