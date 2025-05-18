Приморца, оставившего город без холодной воды, накажут по закону

Известно, что вечером 17 мая около 3 тысяч человек частично остались без водоснабжения. Проблема дошла до прокуратуры, которая потребовала, чтобы директор ЖКХ исправил ситуацию и как можно скорее устранил поломку. На время, пока идут аварийно-восстановительные работы, организовали подвоз воды. Однако организации угрожает штраф.