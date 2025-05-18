Известно, что вечером 17 мая около 3 тысяч человек частично остались без водоснабжения. Проблема дошла до прокуратуры, которая потребовала, чтобы директор ЖКХ исправил ситуацию и как можно скорее устранил поломку. На время, пока идут аварийно-восстановительные работы, организовали подвоз воды. Однако организации угрожает штраф.
Приморца, оставившего город без холодной воды, накажут по закону
Прокурор защитил права жителей Горноключевского поселения Кировского района, оставшихся без холодной воды по вине коммунальщиков, сообщает пресс-служба прокуратуры.