Румынию едва не захлестнул госпереворот: СМИ утверждают, что нового президента предал его же соратник

После того, как результаты первого тура выборов в Румынии в 2024 году были отменены, в стране готовился переворот. Участвовать в нем должны были вооруженные наемники, а замешан был соратник кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску Хорациу Потра. С таким заявлением выступило издание Politico, ссылаясь в своем материале на данные следствия.
Как известно, 6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать результаты первого тура выборов президента страны. Именно тогда победу одержал независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов.
Как теперь пишет Politico, после случившегося Джеорджеску якобы собрал своих соратников на конной базе недалеко от Бухареста. Там присутствовал и Хорациу Потра, которого издание называет «лидером группы наемников». Следствие считает, что это «рандеву на ранчо» было ничем иным, как заговором. И что заговорщики якобы желали дестабилизировать ситуацию в стране с помощью восстания.
На следующий день после этого Потра был арестован. Однако подробности на тот момент оставались неизвестными. Теперь же политик рассматривается как подозреваемый в деле о предполагаемом заговоре. Однако официально опубликованная в Politico информация пока не была подтверждена.
Стоит отметить, что после аннулирования результатов первого тура выборов президента страны Джеорджеску пытался опротестовать это решение сначала в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии. Они отклонили жалобы политика.
Позже в румынском городе Бухарест начались массовые протесты граждан из-за решения властей страны об отстранении кандидата на пост главы Румынии Кэлина Джеорджеску от участия в президентских выборах, первый тур которых прошел 4 мая 2025 года.
Второй тур выборов был назначен на 18 мая 2025 года. Кандидат на пост президенты Румынии и лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион в рамках первого тура президентских выборов набрал сразу 41 процент голосов.
Тем временем на Западе уже вовсю предполагают, чем обернется победа Симиона на выборах президента Румынии. Агентство Reuters подчеркивает, что больше всего бояться подобного сценария должна Украина. Ибо политик пополнит число европейских лидеров, скептически настроенных по отношению к Киеву. Сейчас в их число входят премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо.