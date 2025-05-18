Румынию едва не захлестнул госпереворот: СМИ утверждают, что нового президента предал его же соратник

Как теперь пишет Politico, после случившегося Джеорджеску якобы собрал своих соратников на конной базе недалеко от Бухареста. Там присутствовал и Хорациу Потра, которого издание называет «лидером группы наемников». Следствие считает, что это «рандеву на ранчо» было ничем иным, как заговором. И что заговорщики якобы желали дестабилизировать ситуацию в стране с помощью восстания.