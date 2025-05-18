Полицейские поймали женщину, присвоившую чужую банковскую карту в Приморье

Жительница села Хороль Приморского края обратилась в полицию, заявив, что у нее похитили деньги с банковской карты. Она оставила «пластик» в банкомате и поняла это, когда увидела оповещение о списании средств в мобильном приложении, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Установлено, что неизвестный человек расплатился карточкой пострадавшей в продуктовом магазине. Сумма ущерба составила более трех тысяч рублей. Специалисты выехали на место происшествия и изъяли камеры видеонаблюдения. Благодаря этому сотрудникам МВД удалось установить личность подозреваемой.
Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Ее задержали и доставили в отделение полиции. Там подозреваемая призналась в содеянном. Она отметила, что при повторной попытке расплатиться чужой картой поняла, что та заблокирована. Тогда женщина ее выкинула. Злоумышленница показала, где конкретно оставила чужую вещь.
По факту происшествия завели уголовное дело. Теперь «халявщице» грозит до шести лет лишения свободы.