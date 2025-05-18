Полицейские поймали женщину, присвоившую чужую банковскую карту в Приморье

Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Ее задержали и доставили в отделение полиции. Там подозреваемая призналась в содеянном. Она отметила, что при повторной попытке расплатиться чужой картой поняла, что та заблокирована. Тогда женщина ее выкинула. Злоумышленница показала, где конкретно оставила чужую вещь.