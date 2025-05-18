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В Уфе пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

В Уфе пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Соревнования пройдут 24 мая одновременно по всей стране и еще 23 странах.

Источник: АиФ

Масштабный спортивный фестиваль, объединяющий спортсменов всех возрастов и уровней подготовки, пройдет в Уфе в 8 раз, сообщают в мэрии города. Старт намечен на 11 часов утра.

Участники могут выбрать любую дистанцию — 1, 5, 10 и 21,1 км, которые можно пробежать в индивидуальном темпе. Старт и финиш запланированы на площади Салавата Юлаева.

«Каждый бегун получит стартовый пакет и медаль на финише, а болельщиков ждет фан-зона с интересными активностями для детей и взрослых. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте события — забег.рф», — сообщают в администрации Уфы.

Отметим, что в рамках забега также пройдет благотворительная акция #Бегупомогу, участники которой собирают средства на платформе «Сделай!» для уфимских благотворительных фондов в помощь детям с ОВЗ и другим нуждающимся.