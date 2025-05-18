Почему 31 декабря не стали делать выходным днем: в Госдуме назвали главную причину

«Считают, что если сделать обязательно 31 декабря выходным днем, то тогда уже встанет вопрос о том, давайте 30 тоже сделаем покороче, то есть уже тогда сместится дискуссия с 31 декабря на 30 декабря. Я с этим не согласен, потому что фактически последние годы у нас 31 декабря и так выходной день», — подчеркнул Нилов.