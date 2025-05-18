Почему 31 декабря не стали делать выходным днем: в Госдуме назвали главную причину

Власти России не стали делать 31 декабря выходным днем на постоянной основе, поскольку подобное повлечет за собой дискуссию о расширении праздников и на 30 декабря. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова передает ТАСС.
Тему праздничных дней в России парламентарий затронул во время форума «Россия — Исламский мир». Он проходит в Казани. Там, общаясь с журналистом издания, Нилов подчеркнул, что 31 декабря и так фактически является выходным днем. Однако все делается в «ручном» режиме. Работодатели попросту принимают соответствующие решения.
В свою очередь, власти считают, что делать 31 декабря выходным на законодательном уровне несколько опасно. По их мнению, подобное может вызвать бурные дискуссии. В первую очередь о том, что 30 декабря также нужно отдыхать.
«Считают, что если сделать обязательно 31 декабря выходным днем, то тогда уже встанет вопрос о том, давайте 30 тоже сделаем покороче, то есть уже тогда сместится дискуссия с 31 декабря на 30 декабря. Я с этим не согласен, потому что фактически последние годы у нас 31 декабря и так выходной день», — подчеркнул Нилов.
Напомним, KP.RU также публиковал производственный календарь на 2025 год. Благодаря нему можно отследить, сколько трудовых будней и выходных ждет россиян. При этом известно, что всего нерабочих дней будет чуть более ста.