С начала года в Башкирии возникло шесть лесных пожаров

В Башкирии с начала 2025 года возникло шесть лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС республики.
Общая площадь возгорания в лесах региона превысила 20 гектаров. Что касается загорания сухой растительности, то всего зарегистрировано 253 случая на площади более 1200 гектаров.
За прошедшие сутки зарегистрировано одно возгорание сухой растительности около Агидели.
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