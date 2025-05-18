В Ростове из-за матча с «Зенитом» 18 мая изменится схема движения автобусов

— В период с 17:30 до 22:00 будет продлено движение автобусных маршрутов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 до ТРК «МЕГАМАГ». На остановке «Аллея Ростов-Арена» организована посадка и высадка пассажиров. Эти маршруты обеспечивают удобное сообщение с стадионом для болельщиков и участников матча, — прокомментировали в департаменте транспорта.