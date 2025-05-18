В Ростове из-за матча с «Зенитом» 18 мая изменится схема движения автобусов

Сегодня, 18 мая, в воскресенье, в донской столице состоится футбольный матч между командами ФК «Ростов» и ФК «Зенит». Игра начнется в 19:00 на стадионе «Ростов-Арена».
Департамент транспорта города сообщил, что для удобства болельщиков будет измемнена схема движения пассажирского транспорта. Напомним, вблизи стадиона расположен остановочный пункт «Аллея Ростов-Арена», через который проходят маршруты № 8, 39, 49, 65а и 75.
— В период с 17:30 до 22:00 будет продлено движение автобусных маршрутов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 до ТРК «МЕГАМАГ». На остановке «Аллея Ростов-Арена» организована посадка и высадка пассажиров. Эти маршруты обеспечивают удобное сообщение с стадионом для болельщиков и участников матча, — прокомментировали в департаменте транспорта.
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