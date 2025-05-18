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На Чусовском мосту размыло насыпную дамбу и накренилась опора освещения

Наблюдательный автолюбитель считает, что ситуация может ухудшиться.

Источник: Комсомольская правда

Пермяк Сергей Сюзев обеспокоен состоянием дорожного полотна на трассе Пермь — Березники в районе нового моста через Чусовую. Он опубликовал видео с места, где говорит, что после недавних дождей на дамбе серьезно разрушилась песчаная подушка, подмыло даже бетонные конструкции, а одна из светодиодных мачт освещения сильно накренилась.

Сюзев считает, что после сильных ливней ситуация может резко ухудшиться — если срочно не принять меры, то может и дорога провалиться, а тогда трасса регионального значения встанет.

Вот такая, друзья, картина всего в паре километров от Перми, все в курсе, но никто ничего не предпринимает, — говорит пермяк.