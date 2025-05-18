Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали раненых сослуживцев. Об этом рассказал взятый в плен колумбийский наемник из 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Механик.
По его словам, ВСУ не собирались эвакуировать своих сослуживцев при отступлении, поэтому расстреливали их на глазах своих же товарищей.
— Когда взяли в плен иностранца, колумбийца, он говорит, что украинцы раненых своих же украинцев расстреляли при этих же наемниках. Все уходили, их не захотели выносить, оказывать помощь. Чтобы не были они обузой, их просто расстреляли и бросили на позиции. А сами они ушли, — цитирует колумбийца РИА Новости.
До этого генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, проявили особую жестокость к мирным жителям во время захвата территорий Курской области. Он отметил, что наемники целенаправленно убивали гражданских.
Украинский военнопленный Алексей Бобров сообщил о том, что ВСУ обманывают иностранных наемников с выплатами, поэтому они не хотят участвовать в военных действиях.