Наемник из Колумбии обвинил ВСУ в убийстве сослуживцев

— Когда взяли в плен иностранца, колумбийца, он говорит, что украинцы раненых своих же украинцев расстреляли при этих же наемниках. Все уходили, их не захотели выносить, оказывать помощь. Чтобы не были они обузой, их просто расстреляли и бросили на позиции. А сами они ушли, — цитирует колумбийца РИА Новости.