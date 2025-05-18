Совершил первую в мире посадку на Северный полюс: как сложилась судьба летчика Бабушкина

В августе 1933 года Михаил Бабушкин отправился в экспедицию на ледокольном пароходе «Челюскин» из Мурманска во Владивосток. 13 февраля 1934 года судно потерпело катастрофу в Чукотском море, пострадал и самолет-амфибия Бабушкина, который везли на борту. Михаил Сергеевич сумел восстановить машину и улететь из ледового лагеря на сушу, где помог подготовить аэродром для самолетов-спасателей. А в июле-сентябре 1935 года сопровождал как командир авиаотряда первую высокоширотную полярную экспедицию на ледоколе «Садко». 21 мая 1937 года экипаж, в котором Михаил Бабушкин был вторым пилотом, совершил первую в мире посадку самолета на Северный полюс. Летчики везли туда оборудование и участников дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». За это 27 июня 1937 года Михаилу Сергеевичу присвоили звание Героя Советского Союза.