Испытания и ограничения: Рунический гороскоп на неделю с 19-го по 25 мая для всех знаков зодиака

Неделя может начаться с внутреннего конфликта из-за руны Эйваз в раскладе, со столкновения разных взглядов или ценностей. Перевёрнутый Райдо говорит: не торопитесь, путь требует переосмысления. Зато Отал указывает: всё, что вы ищете, уже внутри вас или рядом — в доме, семье, традициях. Это время возвращения к себе через корни. Сила рода — ваш ресурс.