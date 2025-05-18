Облачная погода с дождями и грозами ожидается сегодня в Беларуси

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем местами по республике, а по северо-востоку во многих районах прогнозируются дожди. В отдельных районах Витебской области ожидаются сильные дожди. Днем местами возможны грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер днем западный умеренный, местами порывистый.