Облачная погода с дождями и грозами ожидается сегодня в Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой будет погода в Беларуси сегодня, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем местами по республике, а по северо-востоку во многих районах прогнозируются дожди. В отдельных районах Витебской области ожидаются сильные дожди. Днем местами возможны грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер днем западный умеренный, местами порывистый.
Максимальная температура воздуха днем составит от 11 до 17 градусов тепла. -0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.