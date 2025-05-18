В России могут ужесточить правила медосвидетельствования водителей

С 1 сентября 2025 года в России могут ужесточить процедуру медосвидетельствования водителей, передает агентство РИА Новости со ссылкой на автоэксперта Петра Шкуматова.
«Если приказ утвердят, то с 1 сентября станет обязательным требование письменного согласия на медицинское освидетельствование. Инспектор доставляет водителя в медучреждение только после подписания формы согласия, без подписи процедура не начинается, оформляется отказ от медосвидетельствования», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, еще одним нововведением станет увеличение интервала между экспресс-тестами с 20 до 25 минут. Так, если результаты совпадают в пределах допустимой погрешности, дело закрывается.
Также по новым правилам на анализ мочи отводится ровно час, после чего возможен только забор крови. При этом в экстренных случаях, например, при серьезных ДТП, медики могут сразу взять кровь без предварительного теста.
Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что Минздрав России доработал правила медосвидетельствования водителей на состояние наркотического и алкогольного опьянения.