В Госдуме нашли способ сделать 31 декабря выходным днем, но с одним условием

Ранее Ярослав Нилов отмечал, что дополнительные выходные могут стать серьезной нагрузкой на экономику и бюджеты всех уровней, поэтому при планировании праздников правительство учитывает пожелания граждан и использует систему переносов, чтобы сохранить баланс между интересами работников и работодателей. Именно поэтому последние несколько лет 31 декабря был выходным днем с учетом переносов. В Минтруда накануне рассказали, что пока в Госдуме и правительстве не рассматриваются инициативы о закреплении 31 декабря в качестве выходного.