Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе

«Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания. Если ночью плюс 8 — плюс 13, то днем уже не выше плюс 12 — плюс 17 градусов. Ветрено — порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба. Во вторник, в тылу циклона, дожди и еще холоднее: ночью плюс 5 — плюс 10, днем всего плюс 11 — плюс 16 градусов», — рассказал Тишковец.