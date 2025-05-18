Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей, днем в понедельник ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания. Если ночью плюс 8 — плюс 13, то днем уже не выше плюс 12 — плюс 17 градусов. Ветрено — порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба. Во вторник, в тылу циклона, дожди и еще холоднее: ночью плюс 5 — плюс 10, днем всего плюс 11 — плюс 16 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в среду под утро распогодится и похолодает до плюс 2 — плюс 7, днем из-за очередного циклона дожди возобновятся, ожидается плюс 14 — плюс 19 градусов.
«В четверг заглянет гребень антициклона — станет солнечно и сухо, в сумерках плюс 1 — плюс 6, а днем, воздух прогреется плюс 16 — плюс 21. В пятницу в теплом секторе циклона, местами небольшой дождь, ночью плюс 7 — плюс 12, днем плюс 19 — плюс 24 градуса. В выходные похолодает, и зарядят дожди. По ночам плюс 9 — плюс 14, в дневные часы: в субботу плюс 17 — плюс 22, в воскресенье на градус-другой ниже», — уточнил Тишковец.